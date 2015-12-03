Putin: Türk hükümeti yaptıklarından pişman olacak!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin Türkiye'ye yönelik suçlamalarına devam ederek, "Türk halkı ile Türk yönetimi ayrı; savaş uçağımızın düşürülmesini unutmayacağız" dedi. "Türk hükümeti yaptıklarından pişman olacak" diyen Putin, "Türkiye'ye tepkimizin ticari yaptırımlarla sınırlı kalacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" ifadesini kullandı. "Rusya Türkiye’ye karşı silah sallamayı planlamıyor" diyen Putin, "Rusya, Türkiye ile bölgesel güvenliğe ilişkin en hassas konularda işbirliği yapmaya hazırdı" diye konuştu. Putin, "Allah Türk yönetimini akıldan yoksun bırakarak cezalandırdı" yorumu yaptı.

Putin'in Federal Meclis üyelerine yaptığı ve gelenekselleşen hitabı, Georgiyevskiy Salonu’nda başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

11.33 - Türkiye'ye savaş tehditleri savurmayacağız.

11.32 - Uluslararası terörle mücadele edebilmek için tek yumruk olmalı, terör karşıtı güçlü bir cephe oluşturmalıyız. Ülkeler terör karşısında çifte standartlardan kaçınmalı, terörist grupları kendi çıkarları için kullanmayı bırakmalı.

11.28 -Türkiye (Rusya’nın) domates ambargosundan ya da Türk şirketlere getirdiğimiz sınırlamalardan acı çekmeyecek. Türkiye bu yapılanlardan (teröristlerle işbirliği) pişmanlık duyacak.

11.24 -Teröristlerle yasadışı ve kanlı ticaret yapılmasına izin verilmemeli. Ama Rusya (Türkiye’ye karşı) silah sallamayı planlamıyor. Rusya, Türkiye ile bölgesel güvenliğe ilişkin en hassas konularda işbirliği yapmaya hazırdı.

11.18 -Türkler uçağımızı neden düşürdü anlamıyorum. Bunu neden yaptılar Allah bilir. Tüm problemleri –önceden göremediklerimizi bile- başka şekilde çözebilmeliyiz. Allah Türk yönetimini vicdan ve adalet duygusu ile akıldan yoksun bırakarak cezalandırmaya karar verdi. Uçağımızın düşürülmesinden Türk hükümeti sorumlu. Bunu yaptıklarına pişman olacaklar. Moskova, Ankara'nın teröristlere yardım ettiğini görmezden gelemez.

11.15 -Pilotumuzun ölümünden Türk elitleri sorumlu, bunu asla unutmayacağız. Türkiye yaptığından pişman olacak. Türkiye'ye tepkimizin ticari yaptırımlarla sınırlı kalacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

11.10 -Türkiye'de çalıntı petrolle kimlerin ceplerini doldurduğunu ve terör örgütleri için militan topladığını biliyoruz. Türk halkı iyidir, çalışkandır. Türk halkı bizim eski dostumuzdur. Belki Türkiye’de Rusya’nın çok eski ve güvenilir arkadaşları vardır. Bilmeliler ki biz onları Türk yönetimiyle aynı kefeye koymuyoruz. Bizden sinirli ve histerik tepkiler beklemesinler. Savaş uçağımızın düşürülmesini unutmayacağız. Türkiye yaptıklarından pişman olacak.

11.09 -Irak, Libya Suriye şu anda anarşi bölgeleri ve tüm dünya için tehdit teşkil ediyor. Terörü sadece tek bir ülkenin yardımıyla yenmek mümkün değildir. Özellikle de sınırlar açıkken ve halklar göç ederken.

11.08 Putin konuşmasının ilk dakikalarında Rusya'da son yıllarda yaşanan terör saldırılarına atıfta bulundu ve bunlar arasında Mısır'da düşürülen uçakta ölen 224 kişiyi de andı.

11.07 -Rusya uzun yıllardır terörle mücadelenin ön cephesinde yer almıştır. Rus vatandaşlarını hedef alan terör saldırıları binlerce cana mal olmuştur.

11.05 Putin: "Saygıdeğer Federasyon Konseyi üyeleri, Duma üyeleri ve Rus vatandaşları; Hitabıma, uluslararası terör örgütleriyle savaşan Rus Hava Kuvvetleri’ne teşekkür ederek başlıyorum."

​11.04 Suriye’deki hava operasyonunda görev alırken hayatını kaybeden Rus askeri için saygı duruşunda bulunuldu.