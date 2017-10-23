Putin'in "nükleer bombalardan daha kötü" dediği silah

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genetiği değiştirilmiş asker gelişiminin, askeri çarpışmada üstün bir durumda olacağını ve çarpışmayı nükleer silahlardan daha fazla etkileyeceğini söyledi.

Rusya\'nın Soçi ilinde bir gençlik festivalinde yaptığı konuşmada Putin, Rus bilim insanlarının yakında genetik kodları kırarak \"nükleer silahlardan bile daha kötü\" olabilecek bir silah yaratacaklarını söyledi.

Yakında ülkesinin acı veya korku hissedemeyen \"süper-insan\" askerleri görebileceğini ima eden Putin, bilimin büyük bir hızla ilerlediğini ve bu tüyler ürpertici gelişmelere ayak uydurmanın giderek zorlaştığına dikkat çekti ve ekledi:

\"İnsanoğlu doğa tarafından, veya dini inancı olan insanların deyimiyle Tanrı tarafından oluşturulan genetik kodları değiştirme ve yeniden yaratma imkanına sahip. Bütün pratik sonuçlar da bu gelişimin devamında ortaya çıkabilir. İnsanoğlu, hem teorik hem de uygulamalı olarak bir \'insan\' yaratabilir. Yaratılan \'insan\' müthiş bir müzisyen, zeki bir matematikçi veya korku, tutku, acı ve pişmanlık hissetmeyen güçlü bir asker olabilir. Bu tarif ettiğim gelişme, nükleer silahlardan bile daha güçlü olabilir.\"

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (World Federation of Democratic Youth/WFDY) ve Uluslararası Öğrenci Birliği\'nin (International Union of Students) ortak organize ettiği festivalde Putin, bilimdeki bu gelişmelerin kaçınılmaz olduğunu ve dünya liderlerini \'bu tarz icatlar\' için etik prensipler hazırlamak adına harekete geçmeye çağırdı. (Fotoğraflı)