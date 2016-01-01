Putin'in 2016 listesinde Erdoğan'a yer yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya yılbaşı kutlama mesajı göndermedi. Rus basını, mesaj gönderilmemesini Türk-Rus ilişkilerinin kötüye gittiğine bağladı.

Cumhuriyet’in haberine göre Kremlin Sarayı resmi sayfasına atıfta bulunan Rus basını, Putin’in yılbaşı vesilesiyle ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya, Kanada, Finlandiya, Almanya, İspanya, Venezüel, Küba, Hindistan, Çin, Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Kore ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülke liderlerine birer kutlama mesajı gönderdiğine işaret etti. Rus basını listede Erdoğan ve Poroşenko’nun olmadığını belirterek bunun nedenini Türk-Rus ve Rus-Ukrayna ilişkilerinin kötüleşmesine bağladı.

Geçen sene göndermişti

Geçen yıl Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yılbaşı kutlama mesajı göndermişti. Putin'in kutlama mesajında iki ülke ilişkilerinin 2015 yılında daha gelişmesini temenni ettiği ifade edilmişti. Rus lider, Ankara’da yapılan son ÜDİK (Üst Düzey İşbirliği Konseyi) toplantısının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatmıştı.