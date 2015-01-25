Putin'i zora sokacak ses kaydı

Londra’da 2006 yılında radyoaktif materyalle zehirlenerek öldürülen KGB eski ajanı Alexander Litvinenko’nun ölümünden bir yıl önce kaydettiği Vladimir Putin ile uluslararası bazı suçlular arasındaki yakın ilişkileri anlattığı bir ses kaydı ortaya çıktı.

Daily Telegraph gazetesinin ele geçirdiği kayıtta “Putin’in FBI’ın en çok arananlar listesinde bulunan Ukraynalı mafya babası Semion Mogilevich ile yakın arkadaş olduğunu” belirten Litvinenko ayrıca Mogilevich’in El Kaide’ye silah sattığını da iddia ediyor.

Litvinenko kayıtta “İtalyan siyasetçiler ile Sovyet İstihbarat ajansları arasındaki ilişkileri araştıran bir komisyon için çalıştığını ve bu komisyonun çalışmalarının Rus yetkilileri çok korkuttuğunu” da belirtiyor.

Litvinenko İtalya’da 2002 yılında kurulan Mitrohin Komisyonu için çalıştığını ve komisyon başkanı Senatör Peolo Guzzanti ve komisyon için danışmanlık yapan avukat Mario Scaramella’ya Rusya’nın İtalya’daki faaliyetleri ile ilgili istihbarat verdiğini söylüyor.

Eski ajan, bu görüşmeler sırasında Scaramella’ya Mogilevich hakkında da birçok bilgi verdiğini belirtirken, Kremlin’in ona İtalya’daki komisyonla çalışmayı ve onlara Mogilevich hakkında bilgi vermeyi bırakması için kendisine şantaj yaptığını da iddia ediyor.

Öldüğünde 43 yaşında olan Litvinenko uzun süre KGB’de görev yaptıktan sonra 2000 yılında İngiltere’ye iltica etmişti. Eski ajanın 2006 yılının Kasım ayında Londra’daki bir otelde polonium-210 maddesi ile zehirlenerek öldürüldüğüne inanılıyor. Litvinenko’nun ailesi ve yakınları eski ajanın Rusya tarafından organize edilen resmi bir suikasta kurban gittiğini düşünüyor.

KGB eski ajanları Andrey Lugovoy ve Dmitry Kovtun’un Litvinenko’nun ölümünden sorumlu olduğuna inanılıyor. Ancak her iki şüpheli de iddiaları reddediyor. İngiltere’nin Londra’ya gelip mahkemeye çıkmaları yönündeki tüm taleplerine rağmen hem Lugovoy hem de Kovtun hala Rusya’da bulunuyor.

‘NSA kremlin bağlantısını kanıtladı’ iddiası

Ayrıca Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Litvinenko’nun ölümünü doğrudan Kremlin’e bağlayan yeni deliller elde ettiği iddia edildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi konu ile ilgili haberinde NSA ajanlarının cinayette kilit rol oynayan kişiler arasındaki elektronik iletişimleri ele geçirmeyi başardığını ve Litvinenko’nun Rusya tarafından infaz edildiğini gösteren bu delilleri İngiliz yetkililere ilettiğini belirtti.

Litvinenko’nun ölümü ile ilgili resmi soruşturma 27 Ocak’ta İngiltere’de başlayacak. Büyük bir kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek soruşturmanın dokuz hafta sürmesi bekleniyor.