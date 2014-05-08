Putin'e rağmen referandum



11 Mayıs'ta Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Ukrayna’nın federasyon olması talebi referanduma sunuluyor.

ABD ve AB'nin girişimleri sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin referandumun ertelenmesi çağrısında bulunmuştu. AB, referandumun demokratik açıdan meşru olmadığını duyurdu.

Ayrılıkçıların Putin'e yanıtı bugün belli oldu. İlk açıklama Donetsk bölgesinden geldi. Donetsk bölgesinde bulunan ayrılıkçıların lideri Denis Puşilin, referandumun daha önceden kararlaştırıldığı gibi 11 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Diğer ayrılıkçı bölge Lugansk'ın da yanıtı aynı içerikte oldu. "Lugansk Halk Cumhuriyeti" adına açıklamada bulunduğunu söyleyen Aleksey Çimlenko, referandumun ileri bir tarihe ertelenmesinin söz konusu olmadığını ilan etti.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sınıra 15 bin asker yığdığını öne sürdü.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Putin'in ayrılıkçılara yaptığı çağrıyı "umut emaresi" olarak değerlendirdi. Steinmeier, "Krize çözüm bulma çabalarımıza bu temelde devam etmeliyiz. Diplomatik çözüm için hâlâ bir şans var" dedi.