Putin'e zengin rakip

T24

PARTİ KURMA ÇALIŞMALARI



Servetini bankacılık ve metal işleri sayesinde yapan Prohorov'un devlet başkanlığı yarışına katılabilmesi için 2 milyon imza toplaması gerekiyor.Rusya, partisi parlamento seçimlerinde oy kaybı yaşayan Putin'in de aday olduğu devlet başkanlığı seçimine gelecek mart ayında gidecek.Komünist parti Başkanı Gennedaiy Züganov, aşırı milliyetçi Vladimir Jirinovski ve Adil Rusya Partisi Başkanı Sergey Mironov'un ardından Putin'e bir rakip daha çıktı.Ülkenin en zengin iş adamlarından ve New Jersey Nets basketbol takımının sahibi olan dolar milyarderi Mihail Prohorov, devlet başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Forbes dergisine göre, 18 milyar dolar serveti bulunan ve eskiden Başbakan Vladimir Putin'in yoluna çıkmamaya özen gösteren Prohov'un, Putin'e karşı en ciddi aday olabileceği savunuluyor.Prohorov, adaylığıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ''Toplum artık uyanıyor. Toplumla diyalog kurmayı başaramayan yetkililer gitmek zorunda kalacaklar'' dedi.Yukos'un eski Başkanı Mihail Hadarkovski'nin siyasete atılmasının ardından başına gelenlerin hatırlatılması üzerine siyasi emellerinin iş hayatına zarar vereceğini düşünmediğini belirten Prohorov, ''Ben yasadışı bir şey yapmıyorum'' diye konuştu.Liberal parti kurma çabasıyla ilgili Putin veya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile görüşme şansı elde edemediğini söyleyen Prohorov, devlet başkanlığı seçimi sırasında liberal parti kurma çalışmalarını da tamamlanmasını umduğunu ifade etti.Rusya'nın giderek büyüyen orta sınıfının oylarını almayı ümit ettiğini kaydeden 46 yaşındaki Prohorov, gösterilerde Putin ve hükümet aleyhine atılan bazı sloganların bazılarını paylaştıklarını ancak önümüzdeki günlerde yapılacak olası protesto gösterilerine katılıp, katılmayacağı konusunda bilgi vermedi.