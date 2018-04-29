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BBC Türkçe

Putin'e suikast planlamakla suçlanan adam saldırıda yaralandı, eşi hayatını kaybetti

Ukranya'nın başkenti Kiev'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast planı yapmakla suçlanan Çeçen Osmayev gerçekleştirilen bir saldırıda yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

Ukranya'nın başkenti Kiev'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast planı yapmakla suçlanan Çeçen Adam Osmayev gerçekleştirilen bir saldırıda yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

Ukranyna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Hlevaha kasabasında Adam Osmayev'in arabasına gerçekleştirilen saldırıda Osmayev'in vurulduğunu ancak hala hayatta olduğunu söyledi.

Osmayev'in eşi Amina Okuyeva ise saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen kimse olmadı.

getirmişti

Rusya medyasına göre planı kurgulayanlar, Putin'in günlük olarak kullandığı Kutuzovsky Meydanı'na mayın döşemeyi planlamışlardı.

Osmayev'in teslim edilmesini isteyen Rusya'ya Ukrayna ret cevabı vermişti.

Buna gerekçe olarak da iade edilmeyle ilgili olarak Osmayev'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusuna cevap gelmesini bekleyeceklerini söylemişlerdi.

Haziran ayında da bir başka saldırgan Kiev'de Osmayev'i öldürmeye kalkışmış, ancak eşi Okuyeva saldırganı vurarak yaralamıştı.

Çift, Ukrayna'da ordunun Rusya yanlısı isyancılara karşı savaşında gönüllü olarak mücadele ettiği için Ukrayna'da tanınıyor.

kaybetmişti
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