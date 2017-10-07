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Deutsche Welle

Putin'e protestolu doğum günü kutlaması

Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in doğum gününde muhalifler, başkent Moskova başta olmak üzere 21 kentte gösteri düzenledi. Putin'e emekliye ayrılma çağrısı yapıldı.

07 Ekim 2017 20:34

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin çağrısı üzerine, yüzlerce muhalif Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününde sokağa çıktı.

Başkent Moskova'daki gösterinin adresi Puşkin Meydanı oldu. "Rusya özgür olacak" ve "Putinsiz Rusya" sloganları atan çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, Putin'e emekliye ayrılma çağrısında bulundu.

Moskova'daki eyleme yaklaşık bin gösterici katıldı. Kremlin'e yürümek isteyen göstericilere engel olmak için polis, Kızıl Meydanı'a girişi bariyerlerle kapattı.

Putin karşıtı gösterilerin düzenlendiği tek nokta Moskova olmadı. Kalingrad, Soçi ve Yekaterinburg'un da aralarında olduğu 21 şehirde eylem yapıldı. Putin'in doğduğu kent olan St. Petersburg'da da gösteri yapılması planlanıyor. Gösteriler sırasında toplam 80 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Eylem çağrısı, gösterilerin düzenlenmesine ilişkin yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle geçen hafta 20 gün hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki muhalif politikacı Navalni'den gelmişti.

Putin'in doğum günü

Bugün 65. yaşını kutlayan Putin, 18 yıldır Rusya'da siyasete yön veren isim. Gelecek yıl Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerde de 4. dönem için aday olması bekleniyor.

Seçimlerde yarışmak isteyen Aleksey Navalni'nin ise adaylığını koymasına Rusya'daki seçim komisyonundan izin çıkmadı. Komisyon, Haziran ayında aldığı kararla, yolsuzluktan suçlu bulunduğu gerekçesiyle Navalni'nin seçimlerde aday olamayacağına hükmetmişti.

Reuters/AFP,ÖA/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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