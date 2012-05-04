Putin'e intihar bombalı mesaj: 13 ölü 120 yaralı

Rusya'da devlet başkanı seçilen Putin'in yemin törenine günler kala Dağıstan'da gerçekleştirilen intihar saldırısında 13 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.Yaralı 47 kişinin ise durumunun ağır olduğ Saldırıdan Çeçen lider Doku Umarov'un sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Putin'nin yemin törenine günler kala Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Dağıstan'da gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi, 120 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında 47 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Dünm akşam Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'deki bir polis karakolu yakınlarında 15 dakika arayla bomba yüklü araçlarla iki saldırı gerçekleştirildi. Rus yetkililer, ilk saldırının bomba yüklü bir aracı kullanan intihar eylemcisi tarafından düzenlendiğini açıkladı.

15 dakikada yeni patlama

İkinci bomba, ilkinden 15 dakika sonra olay yerine arama kurtarma ekiplerinin varmasının ardından patlatıldı. Patlamalarda ölenler arasında 7 polis ve 3 arama kurtarma görevlisinin bulunduğu açıklandı.

Rus basını saldırılarda 80 kilogram TNT kullanıldığını yazdı.

Umarov sorumlu tutuluyor

Rus yetkililer, intihar saldırısının arkasında Çeçen lider Doku Umarov'un olduğunu belirtiyor. Kafkasya bölgesinde son iki yılda gerçekleştirilen birçok eylemin sorumluluğunu Umarov üstlenmişti. El Kaide ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Çeçen lider Doku Umarov, ABD tarafından da "en çok aranan terörist" listesine alınmıştı.

1 Milyon dolarlık tören

Devlet başkanlığı seçimini kazanan Başbakan Vladimir Putin'in 7 Mayıs'ta yapılacak yemin töreniyle birlikte verilecek yemek için hazırlıkları başladı. Bin kişinin katılması beklenen yemin töreni ve yemek için 900 bin dolar harcanacağı açıklandı. Yemekte ara sıcaklardan sonra, özel soslu kalkan ve mersin balığı, kızılcık soslu kızarmış Pekin ördeği ve avokado sunulacak.