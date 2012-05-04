T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'e intihar bombalı mesaj: 13 ölü 120 yaralı

Rusya'da 4 Mart'taki seçimlerde devlet başkanı seçilen Başbakan Vladimir Putin 7 Mayıs'ta görkemli bir törenle yemin ederek yeni görevine başlayacak

04 Mayıs 2012 13:44

Rusya'da devlet başkanı seçilen Putin'in yemin törenine günler kala Dağıstan'da gerçekleştirilen intihar saldırısında 13 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.Yaralı 47 kişinin ise durumunun ağır olduğ Saldırıdan Çeçen lider Doku Umarov'un sorumlu olduğu iddia ediliyor.

 
Putin'nin yemin törenine günler kala Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Dağıstan'da gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi, 120 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında 47 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.  
 
 
Dünm akşam Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'deki bir polis karakolu yakınlarında 15 dakika arayla bomba yüklü araçlarla iki saldırı gerçekleştirildi. Rus yetkililer, ilk saldırının bomba yüklü bir aracı kullanan intihar eylemcisi tarafından düzenlendiğini açıkladı.
 
 

15 dakikada yeni patlama

 
 
İkinci bomba, ilkinden 15 dakika sonra olay yerine arama kurtarma ekiplerinin varmasının ardından patlatıldı. Patlamalarda ölenler arasında 7 polis ve 3 arama kurtarma görevlisinin bulunduğu açıklandı.
 
Rus basını saldırılarda 80 kilogram TNT kullanıldığını yazdı.
 
 

Umarov sorumlu tutuluyor

 
 
Rus yetkililer, intihar saldırısının arkasında Çeçen lider Doku Umarov'un olduğunu belirtiyor. Kafkasya bölgesinde son iki yılda gerçekleştirilen birçok eylemin sorumluluğunu Umarov üstlenmişti. El Kaide ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Çeçen lider Doku Umarov, ABD tarafından da "en çok aranan terörist" listesine alınmıştı. 

 

1 Milyon dolarlık tören

 
 
Devlet başkanlığı seçimini kazanan Başbakan Vladimir Putin'in 7 Mayıs'ta yapılacak yemin töreniyle birlikte verilecek yemek için hazırlıkları başladı. Bin kişinin katılması beklenen yemin töreni ve yemek için 900 bin dolar harcanacağı açıklandı. Yemekte ara sıcaklardan sonra, özel soslu kalkan ve mersin balığı, kızılcık soslu kızarmış Pekin ördeği ve avokado sunulacak.
 

ETİKETLER

putin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24