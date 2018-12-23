Putin'e ilginç soru: Tekrar evlenecek misiniz?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu basın konferansını bu sene de gerçekleştirdi. Bu basın konferansında kişisel hayatıyla ilgili bazı sorulara da cevap veren Putin'e bir gazeteci "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Sputnik International'ın haberine göre Putin, gazetecinin bu sorusuna "Edepli bir adam olarak eninde sonunda bunu yapmak zorunda kalacağım" cevabını verdi. Putin soruyu soran gazeteciye "Sen evli misin?" diye sordu ve "Evet" cevabını alınca "Onun hissettiği gibi hissetmemi istiyor" diyerek esprili bir karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı, 1983'te evlendiği eşi Lyudmila Putin ile 2013'te boşanmıştı. O günden beri Putin'e evlilik ile ilgili birçok soru sorulmuş ve aşk hayatı hakkında bazı dedikodular ortaya atılmıştı.