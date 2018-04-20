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Dünya

Putin'e güven düzeyi yüzde 48'e düştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Nisan (DHA) - Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) Devlet başkanlığı seçimlerinden sonraki bir ay içerisinde Vladimir Putin’e güven düzeyinin yüzde 7

20 Nisan 2018 18:07

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Nisan (DHA) - Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) Devlet başkanlığı seçimlerinden sonraki bir ay içerisinde Vladimir Putin’e güven düzeyinin yüzde 7.0 azalarak yüzde 55.3’den yüzde 48.4’e düştüğünü belirtildi.
VTSIOM’un açıklamasına göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya güven düzeyi 25 Mart’a kadar olan yüzde 20’lik artışın ardından Nisan ayı ortasına kadar yüzde 17.2’ye düştü. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’ın reytingi ise yüzde 15’den yüzde 18.2’ye yükseldi.
Geri kalan siyasetçilere Rus vatandaşları tarafından daha az güveniliyor. Listede dördüncü olan Başbakan Dmitri Medvedev’in reytingi yüzde 10.7 seviyesinde.
VTSIOM’un araştırmasına Rusya’nın 80 bölgesinden 1000 kişi katıldı.

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