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Dünya

Putin’den seçim açıklaması: Düşüneceğim

Kremlin Sözcüsü, Haziran'da yaptığı bir açıklamada bu konunun Kremlin’in gündeminde olmadığını söylemişti.

04 Ağustos 2017 17:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olup olmama konusunu düşüneceğine dair söz verdi.

Putin, Buryatiya ve İrkutsk bölgesindeki orman yangınlarının sonuçlarıyla mücadele hakkında bir toplantıya katıldığı sırada, evi zarar bölge sakinlerinden biri görüntülü konuşma yoluyla "Bir dahaki seçimlerde aday olmanızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin de “Peki, bunu düşüneceğim. Teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Haziran'da yaptığı bir açıklamada bu konunun Kremlin’in gündeminde olmadığını söylemişti.

Putin, ABD’li yönetmen Oliver Stone’a verdiği röportajda da aday olup olmayacağı konusunda bir yorum yapmayı reddetmiş, 21 Temmuz’da Soçi’de de henüz bu yönde bir karar almadığını belirtmişti.

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