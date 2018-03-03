Putin'den "Rus tarihinde neyi değiştirmek isterdiniz" sorusuna cevap: Sovyetler Birliği'nin çöküşünü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern Rusya tarihinde yaşanan bir olayı değiştirme imkanı olsa, Sovyetler Birliği’nin çöküşünü engellemeyi isteyeceğini söyledi.

18 Mart’taki başkanlık seçimleri öncesi, cuma günü Rusya’nın Kaliningrad kentinde destekçileriyle bir araya gelen Putin, Rusya tarihindeki hangi olayı değiştirmek isteyeceği sorusuna, “Sovyetler Birliği’nin çöküşü” cevabını verdi.

"Atalarım köylüydü ve ben ise başkanım”

Hangi dönemde yaşamak isteyeceği sorusunu da yanıtlayan Putin, yaşadığı dönemi değiştirmek istemeyeceğini belirterek, “Görüyorsunuz, önceki dönemlerde atalarım köylüydü (serf) ve ben ise başkanım” ifadelerini kullandı.

Eski bir KGB ajanı olan Putin, 2005 yılında yaptığı bir konuşmada, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılındaki yıkılışını, ‘dünyanın en büyük jeopolitik felaketi’ olarak nitelendirmişti.