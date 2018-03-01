Putin'den nükleer tehdit: Dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir nükleer füze ürettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini açıkladı.

Nükleer füzelerin menzilinin "sonsuz" olduğuna vurgu yapan Putin, "Dünyanın her yerini vurabiliriz" ifadesini kullandı.

Putin, Federal Meclis'in üyelerine hitaben geleneksel yıllık konuşmasını gerçekleştirdi.

Rusya'nın 2017 sonunda yeni bir nükleer füze denemesini yaptığını kaydeden Putin, bu yeni füzenin dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabileceğini belirtti.

Rus lideri, ABD'nin çekildiği anti balistik füze anlaşmasına (ABMT) gönderme yaparak, Rusya'nın bu anlaşmadan çekilmemesi için ABD'yi uzun süre ikna etmeye çalıştığını fakat bunun bir işe yaramadığını söyledi.

Putin ayrıca, Rusya'nın bir hamle yapmaması halinde, ABD'nin askeri takviyelerinin bir gün Rusya'nın nükleer cephaneliğini fayda getirmeyecek bir hale getireceğini belirtti.

Çevreyle ilgili sorunlara da değinen Putin, yeni hükümetin, insanların temiz suya ulaşımını artırması gerektiğini ve şehirlerdeki kirlilik oranını azaltmak için çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Putin ayrıca, Rusya'da yakın zamanda 5G teknolojisine erişebilme fırsatı olacağını da kaydetti.

Rusya lideri, ülkede geliştirilmekte olan bir dizi bilim merkezinin bulunduğunu belirterek, hükümetin buradaki çalışmaları desteklemek ve önde gelen bilim insanlarını bu merkezlere çekecek yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi.