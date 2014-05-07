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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den referandumu erteleme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11 Mayıs'ta Ukrayna'nın doğusunda düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesi çağrısında bulundu.

07 Mayıs 2014 23:16


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı, İsviçre Cumhurbaşkanı Didier Burkhalter (fotoğrafta solda) ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna krizine yönelik önemli mesajlar verdi.

Putin 25 Mayıs'ta Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerini “doğru yönde atılmış bir adım” olarak niteledi. Rus lider, seçim sonrasında tüm Ukrayna vatandaşlarının haklarının korunmaması halinde seçimlerin bir anlam taşımayacağını vurguladı. Kremlin bugüne kadar yaptığı açıklamalarda, Ukrayna ordusunun Rus yanlısı ayrılıkçılara müdahale ettiği koşullarda seçimlere gidilmesinin saçma olacağı yönünde mesajlar vermişti.

Sınırdaki birlikler geri çekildi mi?

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca Lugansk ve Donetsk bölgelerinin Ukrayna'dan ayrılmasına dair 11 Mayıs tarihinde yapılması planlanan referandumun ertelenmesini istedi. Putin “Ukrayna'nın güneydoğusundaki temsilcileri diyalog için gerekli koşulları sağlamak adına referandumu ertelemeye çağırıyoruz” dedi.

Rus lider konuşmasında Ukrayna sınırındaki birliklerini de geri çektiğini duyurdu. Ancak NATO sınırda konuşlu birliklerin çekildiğine dair herhangi bir işaret olmadığını açıkladı.

Putin'in açıklamaları Ukrayna tarafından olumlu karşılandı. Ukrayna'da seçimlerde başarılı olması beklenen aday Pyotr Poroşenko, "Ukrayna'daki durum gittikçe iyileşiyor. Açıklamaları Ukrayna'nın doğusundaki durumun istikrarlı hale gelmesi bakımından harika bir haber olarak görüyorum" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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