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Dünya

Putin'den muhaliflere şafak operasyonu

Putin, muhaliflerin düzenlemeyi planladığı gösteriye bir gün kala, polis muhalif liderlerin evlerine baskın düzenledi

11 Haziran 2012 13:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den muhalif liderlere şafak baskını. Muhalefetin protesto gösterine bir gün kala şafak baskınıyla muhalif liderlerin evinde arama yapıldı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhaliflere karşı tutumunu gittikçe sertleştiriyor. Muhaliflerin düzenlemeyi planladığı gösteriye bir gün kala, polis muhalif liderlerin evlerine baskın düzenledi.

Federal Soruşturma Komitesi sözcüsü, evinde arama yapılan muhalif liderler arasında Aleksi Navalny, İlya Yashin ve Sergey Udaltsov'un da olduğunu söyledi.

Rusya Federal Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Mayıs'taki yemin törenini protesto etmek için düzenlenen gösteride polise karşı şiddet kullanan 10 kişinin evlerinde arama yapıldığını açıkladı.

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