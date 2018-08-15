Putin'den Kuzey Kore liderine 'görüşebiliriz' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile erken bir tarihte görüşmek istediğini ifade ettiği belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e Kuzey Kore'nin Japon kolonicilerin işgalinden kurtulmasının 73. yıldönümü için tebrik telgrafı gönderdi. Telgrafta Putin ayrıca "İkili ilişkiler ve önemli bölgesel konuları ele almak için yakın zamanda sizinle görüşmeye hazır olduğumu belirtirim" ifadeleri de yer aldı.

Rus lider ayrıca Rusya, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin ortak projeleri gerçekleştirmeye başlayarak tüm taraflar için faydalı bir ilişki geliştirebileceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin'in Kuzey Kore liderine tebrik mesajı gönderdiğini doğrulayarak, karşılıklı diyalog ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladığını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, haziran ayında, Kuzey Kore lideri Kim'i, eylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek küresel bir foruma davet etmişti. Kuzey Kore liderinin, foruma katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.