Putin'den Kırım'a süpriz ziyaret



Rusya lideri Vladimir Putin Kırım'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Putin, Rusya'nın 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana Kırım'a birçok kez beklenmedik ziyaretlerde bulundu.

Putin'in Kırım hükümetiyle bir araya geldiği, bu arada tarihçi Olga Vasilyeva'nın eğitim bakanı olarak atanmasına onay verdiği bildirildi. Eğitim bakanlığı görevini şimdiye kadar yürüten Dimitri Livanov'un bundan böyle Rusya ile Ukrayna arasındaki ikili ticari ilişkilerden sorumlu olacağı kaydedildi.

Ukrayna ile gerginlik

Kırım nedeniyle Ukrayna ile yaşanan gerginlik geçen hafta yeniden alevlenmişti. Rusya, Ukrayna'yı sabotaj ve terör eylemleriyle suçlamıştı. Putin, Ukrayna'yı terör stratejisiyle bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı özel timlerin Kırım'a sızmaya çalıştığını ve bunun engellenmesi için düzenlenen operasyonda bir FSB mensubu ile bir Rus askerin öldüğünü iddia etmişti. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıların arttığını ileri sürmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise bunun karşılığında Kırım yakınlarında ve Ukrayna'nın doğusunda bulunan tüm askeri birliklere teyakkuz emri vermişti. Putin, bir güvenlik zirvesi düzenlemiş ve Kremlin'den yapılan açıklamada, zirvede "Kırım halkının ve yarımadadaki altyapının güvenliği için alınacak ek tedbirlerin" görüşüldüğü belirtilmişti.

Çatışmaların alevlenmesi endişesi

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların yeniden alevlenme endişesini artırdı. Bölgedeki çatışmalarda 9 bin 600'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada Rusya'nın yönelttiği suçlamaların kanıtlanamadığı vurgulanmış, Alman hükümeti ise Rusya ve Ukrayna'ya tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü, Rus yetkililerin iddialarının tarafsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığını kaydetmişti.