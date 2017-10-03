Putin'den Katalonya açıklaması: İspanya için çok endişeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katalonya'da pazar günü düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak, İspanya için 'çok endişelendiklerini' söyledi.

Putin, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiği törende, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde halkın yüzde 90'dan fazlasının bağımsızlık yönünde oy kullandığı referandum hakkında değerlendirmede bulundu.

Sputnik’in haberine göre Putin referanduma ilişkin olarak, "Bunu gizlemeyeceğim: İspanya için çok endişeliyiz. Fakat elbette, bu İspanya Krallığı'nın iç meselesi" ifadelerini kullandı. Putin, "Bu krizin aşılmasını umuyoruz" diye ekledi.

Madrid'in yasadışı gördüğü bağımsızlık referandumunda seçmenlerin oy kullanmasını engellemek isteyen İspanyol polisinin sert müdahalesi nedeniyle yaklaşık 900 kişi yaralanmıştı.

Referandumun ardından Katalonya'nın büyük bir bölümünde bugün genel greve gidiliyor. Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla gidilen genel grevin gerekçesi, 'referandumda görülen ağır hak ve özgürlükler ihlali' olarak açıklandı.