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Dünya

Kremlin'den Katalonya referandumu açıklaması: Bu İspanya'nın iç meselesi

Kremlin sözcüsü basın toplantısı düzenledi

02 Ekim 2017 17:30

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde halkın yüzde 90.09'unun bağımsızlık yönünde oy kullandığı referandum hakkında, "Bu, İspanya'nın iç meselesi" yorumunda bulundu.


Peskov, düzenlediği basın toplantısında İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde dün düzenlenen referandum sorulunca, "İspanya'da olanlara gelirsek, Moskova bunun İspanya'nın iç meselesi olduğuna inanıyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre; öte yandan Peskov, İspanya polisinin referandumda oy verilmesini engellemek için sert müdahalede bulunmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şu ifadeleri kullandı:

"Birilerin bizim polisimizin çalışma biçimi konusunda değerlendirme yapmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Bu bakış açımızı gizlemeden dile de getiriyoruz."

İspanyol polisi, Madrid'in 'yasa dışı' kabul ettiği referandumda oy verilmesini engellemek için sert müdahalede bulunmuş, bu yüzden yaklaşık 900 kişi yaralanmıştı.

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