Putin'den Japonya'ya barış antlaşması önerisi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe\'ye, Kuril Adaları\'nın aidiyeti hakkındaki tartışma nedeniyle Tokyo\'yla 73 yıldır imzalayamadıkları barış anlaşmasını, bu yılın sonuna kadar imzalamayı önerdi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya\'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu\'nun oturumlarından birinde sahnede olan Rus lider Putin, yanında oturan Japon lider Abe\'ye, \"Aklıma bir fikir geldi: Bir barış anlaşması imzalayalım, şimdi değil ama yıl

sonuna kadar, hiçbir ön koşul olmasın\" dedi. Putin’in teklifine karşılık olarak Japonya Dışişleri Bakanlığı temsilciliği, Japonya’nın Kuril Adaları sorunu çözülmeden bir barış antlaşması imzalanmasını kabul etmeyeceğini, fakat konu üzerindeki görüşmelerin sürdüğü açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

“Japonya yönetimi, Putin’in söz konusu teklifinin farkındadır. Başkan Putin’in halka açık açıklamalarına yönelik şimdilik yorum yapmıyoruz. Fakat Japonya’nın, Güney Kuril Adaları sorunu çözülmeden herhangi bir barış antlaşması imzalamayacağı yönündeki kararı henüz değişmedi.”