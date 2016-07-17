Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Putin görüşmede darbe girişimi ile bağlantılı olarak "anayasaya aykırı davranışların kabul edilemez" olduğu görüşünü iletti. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı'nın "ülkesinin kategorik olarak devlete yönelik böylesi bir şiddet eylemine karşı olduklarını" vurguladığı kaydedildi. Putin görüşmede Türkiye'de anayasal düzen ve istikrarın hızla yeniden tesis edilmesi temennilerini iletti, ayrıca darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için de taziye dileklerinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı da görüşmede Putin'in, Türkiye'de seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ailesine ve Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

İkili görüşme tarihi belirlendi

İki lider görüşme sırasında, ağustos ayının ilk haftasında yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesi iki ülke arasında Kasım 2015'te Türk Ordusu tarafından düşürülen Rus savaş uçağıyla kopma noktasına gelen ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılmış bir adım olarak görülüyor.

Rusya Suriye sınırında uçağın düşürülmesinden sonra, Türkiye'nin Akdeniz'e yönelik tarifesiz uçuşlarını iptal etmiş bu da Türk turizminde büyük payı olan Rus turistlerin Akdeniz'deki tatillerinin iptaline neden olmuştu. Moskova yönetimi, Ankara'dan düşürülen uçak için resmi bir özür beklediğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya'ya haziran ayında konuyla ilgli bir mektup göndermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan'ın kendisine yazdığı mektupla ilgili verdiği bilgide Türkiye'nin, Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili özür dilediğini söylemişti. Ankara ise özür dilenmediğini, 'kusura bakmayın' ifadesinin kullanıldığını savunuyor.