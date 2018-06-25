T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'den Erdoğan'a kutlama

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Haziran (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı

25 Haziran 2018 14:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Haziran (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı. 
Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, seçim sonuçlarının Recep Tayyip Erdoğan’ın ciddi siyasi otoritesini, Türkiye’nin önündeki aktüel sosyoekonomik sorunların çözümüne ve ülkenin dış politika tavırlarının güçlenmesine yönelik yürüttüğü politikasının geniş desteğini tam anlamıyla kanıtladığının altını çizdi” denildi. 
Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye’nin bazı alanlarda emin şekilde stratejik düzeye çıkan partnerlik ilişkilerinin gelişiminin ilerleyici özelliğine memnuniyetle dikkat çekti. Açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı, ikili, bölgesel ve uluslararası gündem konularında diyaloğa ve sıkı ortak çalışmalara devam etmeye hazır olduğunu belirtti ve bunun kuşkusuz ki Rusya ve Türkiye halklarının kökten çıkarlarına uyduğuna ve Avrasya kıtasında barışın sağlanması, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğuna işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaHaziran DHARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğanı Türkiye CumhurbaşkanlığınaBasın ServisindenDevlet BaşkanıRecep Tayyip ErdoğanınTürkiyeninPutin RusyaAçıklamayaRusya Devlet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24