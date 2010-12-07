-PUTİN'DEN BERLUSCONİ'Yİ BAYILTAN HEDİYE MOSKOVA (A.A) - 07.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, yakın arkadaşı İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile Rusya'da çıktıkları avda vurduğu geyiğin kalbini bıçağıyla söküp dostluklarının simgesi olarak hediye etmek isteyince, konuğunun bayılmasına neden olmuş. İtalyan "La Stampa" gazetesi, Wikileaks belgelerine göre, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Washington ile yazışmalarında Rusya-İtalya ilişkilerine büyük önem verildiğini ve yazışmaların ana gündemini Putin-Berlusconi dostluğunun oluşturduğunu kaydetti. Rus internet sitelerinde yeralan haberlere göre, La Stampa da iki lider arasındaki dostlukla ilgili konuştuğu, Berlusconi'nin Rusya temaslarında tercümanlığını yapan Valentino Valentini'den şu ana kadar kimsenin duymadığı bir olayı öğrendi. Berlusconi'nin Rusya'daki tatil evinde konuk olduğu Putin'in ısrarı üzerine, heyetlerarası görüşmelerin ardından başbaşa ava çıktıklarını belirten Valentini, Putin'in elindeki tüfekle ilk atışta vurduğunu geyiğin kalbini bıçakla sökerek Berlusconi'ye dostluklarının simgesi olarak uzattığını söyledi. Gördüğü manzara karşısında adeta kaskatı kesilen Berlusconi'nin "Pompei surları gibi yıkıldığını" kaydeden Valentini, olayın ne zaman meydana geldiği konusunda bilgi vermedi. Wikileaks belgelerinde Putin ve Berlusconi'nin sık sık Rusya Başbakanının Soçi'deki yazlık evinde biraraya geldiği ve iki liderin karşılıklı olarak birbirlerine pahalı hediyeler verdiği belirtilmişti.