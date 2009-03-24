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Dünya

Putin'den Avrupa'ya gaz uyarısı

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sunduğu gaz planının "düşüncesizce ve profesyonel olmayan" bir plan olduğunu savundu.

24 Mart 2009 02:00

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sunduğu gaz planının "düşüncesizce ve profesyonel olmayan" bir plan olduğunu savundu.

Putin Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yaptığı açıklamada, "Hakkında konuştuğumuz belge bana göre düşüncesizce ve profesyonellikten uzak. Çünkü böyle bir belgeyi ana tedarikçiyle görüşmemek son derece ciddiyetsiz" dedi.

AB'ye de uyarılarda bulunan Putin, "Eğer Rusya'nın çıkarları yadsınırsa, o zaman biz de partnerlerimizle ilişkilerimizin ilkelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız. Bizim gazımın tedarikiyle ilgili artan sorunlarla ilgili kararları biz olmadan almanın hiç bir haklı gerekçesi yok" ifadesini kullandı.

Ukrayna, Kiev'de bugün yapılan gazla ilgili konferansta, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Sovyet döneminden kalan boru hatlarının kapasitesinin artırılması için milyarlarca avroya mal olacak bir plan sunmuştu.


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