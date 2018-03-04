Putin'den ABD'ye: Yaygara koparmayın, kanıt sunun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'dan Rusya'nın Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve hazırlanan iddianamede suçlanan 13 Rusya vatandaşıyla ilgili kanıt sunmasını istedi. Putin, "kanıt sunulmaması halinde bunun yaygaradan başka bir şey olmayacağını" vurguladı.

NBC'den Megyn Kelly'ye demeç veren Putin, ABD'ye seçimlere Rus müdahalesi iddiaları hakkında kanıt sunma çağrısı yaptı. ​Kelly'nin Demokratik Ulusal Komitesi'nin (DNC) hacklenmesi, Twitter ve Facebook'ta 'bot hesaplar' açılması, başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgiler yayılması gibi suçlamaları anımsatması üzerine Putin, Rus makamlarına kanıt sunulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi

"Önce neler yaptıklarını görmeliyim"

Rus lider, "Öncelikle suçlanan isimlerin neler yaptığını görmeliyim. Bize belge verin, bize bilgi verin. Şahsınıza ve ABD Kongresi'ne saygı duymakla birlikte, ABD'de hukuk diplomasına sahip kişiler yüzde 100 vardır" dedi.

"Rusya yasalarını ihlal etmeyen kişileri yargılayamayız"

Kelly bir hukuk diploması sahibi olduğunu söylerken Putin şu yanıtı verdi: "İyi eğitim almış kişilerin, Rusya yasalarını ihlal etmeyen kişileri yargılayamayacağımızı anlaması gerekir. Bunun için Rusya Başsavcılığı'na resmi talepte bulunulması gerektiğini anlamalısınız. Bize resmi talep sunun."

"Yaygarayla değil, resmi kanallar üzerinden gelin"

Rus lider, bu sürecin basın vasıtasıyla ya da Kongre'de yaygara kopararak değil, resmi kanallar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirkete suçlama yöneltilmişti.

37 sayfalık raporda, bu tarafların seçimlere Başkan Donald Trump lehine etki ettiği ileri sürülmüş, Rusya hükümetine dair bir ifade yer almamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel savcı Mueller'in yönettiği soruşturma sonucunda ortaya atılan ve Rusya'dan 13 kişi ve 3 Rus şirketin ABD'deki seçimlere Trump lehine sonuçlanması için müdahale ettiği iddialarının asılsız olduğunu söylemişti.