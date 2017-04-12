Putin'den ABD'ye: Sıkıldım kızlar...

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ordusunun İdlib'in Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediği iddialarını 'provokasyon' olarak nitelendirdi.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre Putin, Irak'ta yaşanan sürecin bir benzerinin Suriye'de sahnelendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Şimdi de aynı şeyler oluyor. Bunlar bana yazarlarımız İlf ve Petrov'un bir romanlarındaki sözlerini hatırlatıyor: 'Sıkıldım kızlar' demek istiyorum. Bunların hepsini gördük."

Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasının, kendisine 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi. Putin, bazı kişilerin Şam kırsalı dahil olmak üzere başka bölgelerinde suçunu Suriye hükümetine atacakları provokasyon hazırlığında olduklarına ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.

Putin şöyle konuştu:

"Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, benzer provokasyonlar —bunu başka şekilde tanımlamam mümkün değil- Şam kırsalı da dahil olmak üzere Suriye'nin başka bölgelerinde de hazırlanıyor. Bazı maddeler atıp suçu Suriye hükümetine yıkmayı planlıyorlar."

Putin şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Mattarella'ya bu olanların bana, 2003'ü hatırlattığını söyledim. O yıl, ABD temsilcileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir oturumunda Irak'ta bulunduğunu söyledikleri kimyasal silahları göstermişti. Bunun sonrasında Irak'ta askeri bir operasyon başlatılmıştı. Bu operasyonda Irak'ın harap olması, terörist tehdidin artması ve IŞİD'in belirmesiyle sonuçlanmıştı."