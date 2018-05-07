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Dünya

Putin yemin etti, yeni dönemine resmen başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mayıs (DHA) - Vladimir Putin yeniden Rusya devlet başkanlığı koltuğuna geçti

07 Mayıs 2018 16:24

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mayıs (DHA) - Vladimir Putin yeniden Rusya devlet başkanlığı koltuğuna geçti.
Başkent Moskova’da yer alan Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen ve binden fazla kişinin katıldığı yemin töreninde Putin yeminini etti. 
Putin yemin töreninde Ruslara seslenerek, “Her şeyi Rusya için, Rusya’nın geleceği için yapıyorum. Bu büyük halkın korunması ve her Rus ailesinde mutlu olması için her şeyi yapmayı bir borç biliyorum” dedi.
Putin konuşmasına şöyle devam etti: \"Rusya devlet başkanlığı görevine geldiğim şu dakikalarda Rusya’nın önündeki ciddi sorumluluğumun bir kez daha farkında vardım.
“Tüm kalbimle çok şeyi iyi yönde değiştirebileceğimize inandığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bana devlet başkanlığı seçimlerde gösterdiğiniz destek için teşekkürler. Bu destek bizim uluslararası arenadaki pozisyonumuzun korunması ve ülke içindeki önemli değişikliklere yönelik kararlı eylemler için de büyük önem taşıyor. 
“Rusya çağdaş, dinamik ve tüm tehditlere karşı cesur bir şekilde ayakta durmaya hazır olmak ve bu tehditlere karşı kendi liderliğini her alan korumak için enerjik bir şekilde yanıt vermek zorunda. 
“İleriye gitmek kolay değil, her zaman zor arayışlardan ibarettir. Fakat tarih özellikle bu kırılma çağında sadece zayıflığı affetmez. 
“Yerine getirmek zorunda olduğumuz görevler tarihi önem taşıyor. Bunlar bizim kaderimizi belirleyecek. Önümüzde tüm Rus toplumunun katılımını gerektiren sıkı çalışma dönemi var.\"
İlk kez 2000 yılında devlet başkanı seçilen Putin, 2004’te tekrar başkan seçilmesinin ardından Rusya anayasasının iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmiş, 2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63.6’sını alarak tekrar başkan seçilmişti.
Mart ayında düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 76.69’unu alan Putin, dördüncü dönem devlet başkanlığını 2024\'e kadar yürütecek.

(Fotoğraflı)

 

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