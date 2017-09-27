Putin yarın Türkiye'de olacak 

ANKARA (DHA) - RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetlisi olarak Perşembe günü Türkiye\'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin\'in Ankara\'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde yapacakları görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra başta Suriye ve Irak olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir\" denildi.