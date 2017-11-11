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Dünya

Putin ve Trump’tan sonra Lavrov ve Tillerson ile de görüştü

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 11 Kasım, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Vietnam’ın Da Nang şehrinde bir araya geldiler

11 Kasım 2017 15:36

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 11 Kasım, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Vietnam’ın Da Nang şehrinde bir araya geldiler. Bakanlar Suriye’deki durumu ve krizin çözüm yollarını görüştüler. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “11 Kasım’da Da Nang şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi” denildi.

Lavrov ve Tillerson’un Suriye krizinin çözüm sürecini ve iki ülkenin bu yönde atacakları adımları görüştükleri belirtildi

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