Putin ve Trump Suriye-Esad konusunu telefonda konuştu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump yaptıkları telefon konuşmasında, Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad\'ın önceki gün yaptıkları görüşmenin sonuçlarını ele aldılar.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Donald Trump’ı, Beşşar Esad’ın siyasi sürece bağlılığını ve anayasa reformunu düzenlenmeye hazır olduğunu dile getirdiği 20 Kasım’daki görüşmesinin sonuçları hakkında bilgilendirdi\" denildi.

Açıklamaya göre görüşmede aynı zamanda, bugün Soçi’de düzenlenecek ve Suriye konusunun ele alınacağı Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin görüşmesine de değinildi.