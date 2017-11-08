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Dünya

Putin ve Trump bu haftasonu Vietnam’da görüşecek

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu haftasonu Vietnam’da gerçekleşecek bir zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek

08 Kasım 2017 15:40

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu haftasonu Vietnam’da gerçekleşecek bir zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un teyit ettiği buluşmada iki ülkenin lideri Kuzey Kore’nin nükleer silah programı ve Suriye’deki ateşkes konusunda görüşecek.
İki lider daha önce Temmuz ayında Hamburg’daki G20 zirvesinde bir araya gelmiş ve Suriye’de yerel bir ateşkese karar vermişti.
Ayrıca sibergüvenlik konusunda da bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiş fakat sonrasında Trump bu konuda geri adım atmıştı.
Trump, Asya seyahatinde Kuzey Kore’yi nükleer silah programını bırakmaya ikna etme konusunda destek almak için Putin ile Vietnam’da görüşmeyi planladığını aktarmış Kremlin Sarayı yetkilileri görüşmeyi resmi olarak henüz teyit etmemişti. (Fotoğraflı)

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