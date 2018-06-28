Putin ve Trump 16 Temmuz'da bir araya gelecekler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Haziran (DHA) - Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Temmuz’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de görüşeceklerini duyurdu.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, liderlerin Rusya ve Amerika’nın ilişkilerinin mevcut durumu ve gelişim perspektiflerini ve aynı zamanda uluslararası gündemini görüşecekleri belirtildi.

Öte yandan, Beyaz Saray Putin ve Trump’ın ikili ilişkilerin yanı sıra ulusal güvenlik konularını ele alacaklarını açıkladı.

Dün, ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton iki liderin ilk geniş çaplı görüşmesine hazırlık sürecini görüşmek için Rusya’ya gelmişti.