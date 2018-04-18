T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin ve Nazarbayev Suriye'ye saldırıyı kınadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ın Suriye’ye saldırısını kınadı

18 Nisan 2018 15:32

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık\'ın Suriye’ye saldırısını kınadı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, iki lider yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Açıklamada, “Liderler, kısa bir süre önce ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye yaptığı füze saldırısını kınadılar” denildi.
Açıklamada ayrıca, her iki liderin, bu saldırgan eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım kararı olmadan, BM tüzüğü, uluslararası hukuk kuralları ve normlarının doğrudan ihlal edilerek gerçekleştiğini vurguladıklarının altı çizildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaNisan DHARusya Devlet Başkanı Vladimir PutinKazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ABD FransaBirleşik Krallık SuriyeyeKremlindenSuriyedekiAçıklamadaABDSuriyeyeBirleşmiş Milletler Güvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24