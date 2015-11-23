Putin ve Hamaney Suriye konusunda hemfikir: Siyasi metod Suriye halkına bırakılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelerek çeşitli konuları görüştü. Taraflar, Suriye sorununun siyasi çözümü için dışarıdan çözüm varyasyonlarının dikte edilmesinin kabul edilemez olduğuna da işaret etti. Putin'nin iran ziyareti çerçevesinde basına bilgi veren Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov "Suriye halkının kendisi siyasi metodu gerçekleştirmeli ve bunun da alternatifi bulunmamakta" kararında hemfikir olduklarını belirtti.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Putin ve Hamaney’in 1,5 saatten fazla görüştüğünü belirten Peskov, “İran dini lideri Hamaney ile görüşme çok yapıcı nitelikte geçti. Liderler ikili ilişkilerin bugünkü durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bunların arasında ticari ekonomik işbirliği de vardı. Özellikle enerji alanında ve diğer alanlarda da çok sayıda somut projelerin gündem maddesinde olduğunu vurguladılar.” dedi.

Suriye için çözüm yolu var ama altrnatif yok

Görüşmede Suriye sorununun ele alındığına işare eden Peskov, “Suriye’de durumla ilgili konu görüşüldü. Detaylı şekilde görüş alışverişinde bulunuldu. Moskova ve Tahran şu ortak görüşünü ortaya koydu: Dışarıdan siyasi çözüm varyasyonlarının dikte edilmesi asla kabuledilemez. Suriye halkının kendisi bu siyasi metodu gerçekleştirmeli ve bunun da alternatifi bulunmamakta.” şeklinde konuştu.



Hamaney görüşmede ikili ticari ekonomik ilişkilerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya’nın İran nükleer programı sorununun çözümünde sağladığı katkıları yüksek değerlendirdi.



Uzun dönem gaz anlaşmaları bir kenara bırakılmalı

Rusya Devlet Başkanı, Avrupa ülkeleriyle imzalanan uzun dönemli gaz anlaşmalarının alternatif mekanizmalar yoluyla bir kenara bırakılmaması gerektiğini söyledi.



Tahran'da gerçekleştirilen Gaz İhrac eden Ülkeler Forumu Zirvesi'nde konuşan Putin, ülkesinin Asya'ya yılda 128 milyar metre küp gaz vermeyi planladığını bildirdi