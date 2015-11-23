İran'ın dini lideri Hamaney: IŞİD'in kurulmasının arka planında ABD var

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, IŞİD'in kurulmasının arka planında Washington yönetiminin olduğunu, örgütle mücadele adı altında oluşturulan koalisyonlara güvenilmemesi gerektiğini ileri sürdü.

DHA'da yer alan habere göre; Başkent Tahran'da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'yi kabul eden Hamaney, "Terör örgütlerine karşı oluşturulan uluslararası koalisyonlar asla güvenilir değil" açıklamasında bulundu.

'ABD ve Batılı ülkelere umut bağlanılmamalı'

IŞİD ve Boko Haram gibi terör örgütleriyle mücadele için ABD ve Batılı ülkelerin işbirliği ve yardımına umut bağlanmasının yanlış olacağını savunan Hamaney, " Kesin olan bilgilere göre, Irak'ta ABD ve bölgenin bazı mürteci (gerici) ülkeleri doğrudan IŞİD'ı destekliyor" diye konuştu.



Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, bugün Tahran’da düzenlenen Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu 3. Liderler Toplantısı’na katılmak için İran'da bulunuyor