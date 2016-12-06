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Politika

Putin ve Erdoğan'ın ne zaman buluşacağı açıklandı

Açıklama, Rusya Başbakanı Medvedev'den geldi

06 Aralık 2016 20:59

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin 2017 yılının ilk yarısında yapılmasının planlandığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Medvedev, "Gelecekte nasıl çalışacağımızın belirlendiği belgelerde yer alan projelerin hazırlık sürecini hızlandırma konusunda anlaştık. 2017 yılının ilk yarısında Putin ve Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için gerekli tüm belgelerin hazırlanması yönünde de karar aldık" dedi.

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