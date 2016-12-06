Putin ve Erdoğan'ın ne zaman buluşacağı açıklandı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin 2017 yılının ilk yarısında yapılmasının planlandığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Medvedev, "Gelecekte nasıl çalışacağımızın belirlendiği belgelerde yer alan projelerin hazırlık sürecini hızlandırma konusunda anlaştık. 2017 yılının ilk yarısında Putin ve Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için gerekli tüm belgelerin hazırlanması yönünde de karar aldık" dedi.