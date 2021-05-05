Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de Sputnik V aşısının ortak üretimini konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Türkiye'de Sputnik V aşısının ortak üretimini konuştuğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Liderler Türkiye'deki epidemiyolojik durum ışığında Koronavirüs'ün yayılmasıyla mücadele konusunu detaylı bir şekilde ele alırken Putin, bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ortak üretim konuşuldu

Putin ile Erdoğan'ın Rus Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanları istişare ettiği belirtildi.

Sputnik V aşısının tedarikinin bu aydan itibaren en kısa sürece organize edilmesi üzerinde durulduğunu belirten Kremlin, Rus aşısının Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanlar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

"Turizm alanında iki taraflı trafik yeniden başlamalı"

Erdoğan, Rus tarafının verdiği destek için Putin'e teşekkür ederken taraflar, alınan salgınla mücadele önlemlerinin mevcut durumun ciddi bir şekilde iyileşmesini ve turizm alanındaki iki taraflı trafiğin yeniden başlamasını sağlayacağını ifade etti.