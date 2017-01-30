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Politika

Putin ve Erdoğan mart ayında görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek

30 Ocak 2017 22:27

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının Mart başında gerçekleşmesinin planlandığını doğruladı.

Sputnik'in haberine göre Peskov, Putin ve Erdoğan'ın, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı kapsamında Mart başında görüşmesinin planlandığına ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet, şu anda bu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" yanıtını verdi.

Daha önce basında Erdoğan'ın ÜDİK toplantısı için Mart başında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği yönünde haberler yer almıştı.

ÜDİK toplantılarının sonuncusu Aralık 2014'te gerçekleşmişti.

2015'te düzenlenmesi planlanan toplantıysa, Türk F-16'larının Suriye'de bir Rus jetini düşürmesinin ardından iptal edilmişti.

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