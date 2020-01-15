Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı konuşma sırasında Rusya'nın demografik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, "Ülkemizdeki doğum oranından memnun olmak mümkün değil, Rusya'nın kaderi ve gelecekte tarihin neresinde olacağı, demografiye bağlı" dedi.

Putin, Federal Meclis'in üyelerine sesleniyor. Geleneksel hale gelen söz konusu konuşmada önceki sene elde edilen neticeler ve gelecek planları öne çıkacak.

Putin'in konuşmasından önce çıkanlar şöyle:

"Halk açık bir biçimde değişim istediğini söylüyor. İyiye doğru değişim hızı her yıl öyle büyümeli ki vatandaşlar için neticeleri hissedilir olsun"

"Ülkemizdeki doğum oranından memnun olmak mümkün değil. Rusya'nın kaderi ve gelecekte tarihin neresinde olacağı, demografiye bağlı'