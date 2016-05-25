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Dünya
Deutsche Welle

Putin Ukraynalı pilotu affetti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 22 yıl hapis cezasına mahkum edilen Ukraynalı pilot Nadejda Savçenko'yu affettiği bildirildi. Ukrayna'da ise tutuklu iki Rus vatandaşı serbest bırakıldı.

25 Mayıs 2016 18:53


Vladimir Putin televizyondan yaptığı açıklamada, yargılandığı davada 22 yıla mahkûm edilen Savçenko'yu affetme kararı aldığını bildirdi.

Putin açıklamasında, kararı Savçenko'nun ölümüne sebep olduğu Rus gazetecilerin ailelerinin isteği üzerine aldığını, ailelerin Savçenko'yu insanlık namına affedilmesini istediklerini belirtti.

Savçenko'nun affedilmesiyle birlikte, Ukrayna'da 14 yıl hapse mahkûm edilen Rus vatandaşları Yevgeniy Yerofeyev ve Aleksandr Aleksandrov'un da serbest bırakıldıkları ve Moskova’ya dönecekleri bildirildi.

2014 yılında İki Rus gazetecinin ölümünden ve sınır ihlalinden sorumlu tutulan Ukraynalı pilot Savçenko, mart ayında 22 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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