Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ülkenin yönetimine el koyması için çağrıda bulundu!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Ukrayna yönetimine el koyması için çağrıda bulundu. Rus lider, tarafların böylece "daha iyi müzakere edebileceğini" ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında televizyonlarda canlı yayınlanan bir açıklama yapan Putin, "Bir kez daha Ukrayna askerlerine sesleniyorum; Neo-Nazi'lerin ve radikal milliyetçilerin çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Ukrayna'nın meşru seçilmiş yönetimine karşı askeri darbe yapması için çağrıda bulunan Putin, "İktidarı elinize alın. Biz bir anlaşmaya daha kolay varabiliriz" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'daki Rus askerlerinin "cesur, profesyonel ve kahramanca davrandığını" söyledi.

Kremlin, Minsk'te Ukrayna ile müzakere etmeye açık olduklarını belirtmişti.