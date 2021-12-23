Putin: Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken aldırmamamız bekleniyor; buna tepkisiz kalamayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Ukrayna'nın Donbass'a askeri operasyon hazırlığı içinde olduğunu belirterek "Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken bizim buna aldırış etmememiz, bakışlarımızı başka yöne çevirmemiz isteniyor, bunlara tepkisiz kalamayız" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17'inci yıl sonu basın toplantısını düzenliyor. Putin, yüz yüze gerçekleşen toplantıda ekonomi, Ukrayna gündemi, Koronavirüs gibi çok sayıda konuya değindi.

Putin, Ukrayna'yla gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim gördüğümüz şu ki Ukrayna hükümeti (ülkenin doğusundaki) Donbass’a karşı yeni bir askeri operasyonun hazırlıklarını yapıyor. Rusya’ya ise buna müdahale etmemesi çağrı yapıyorlar. Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken bizim buna aldırış etmememiz, bakışlarımızı başka yöne çevirmemiz isteniyor, Ukrayna’da radikallerin nasıl davrandığına aldırış etmememiz isteniyor. Bunlara karşı tepkisiz kalamayız.

Oysa, bizim kendi güvenliğimizin geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Sürekli olarak bir gözümüz Ukrayna’da neler olup bittiğindeyken, (Ukrayna hükümetinin) ne zaman işleri berbat edip yüzlerine gözlerine bulaştıracaklarını izleyerek nasıl yaşayabiliriz?"