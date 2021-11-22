T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü doz Koronavirüs aşısını oldu.

Pazar günü Rossiya 24 kanalına konuşan Putin, "(Aşıyı) İki saat önce oldum" dedikten sonra Sputnik aşısının hiç canını yakmadığını ifade etti.

Zorunlu aşılamaya karşı olan Putin, bazı bölgelerde alınan daha sert önlemelere ise destek vermişti. Moskova'da haziran ayı itibariyle hizmet sektörü çalışanları için aşı zorunlu hale getirildi.

Rusya'nın kendi geliştirdiği birden fazla Koronavirüs aşısı olmasına rağmen sadece nüfusun yüzde 36.7'si tamamen aşılandı.