Putin: Türkiye'nin güneydoğusunda bir iç şavaş yaşanıyor; Rusların can güvenliği yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güneydoğu'daki operasyonları ve çatışma ortamını işaret ederek, "Türkiye'nin güneydoğusunda fiilen iç savaş var" görüşünü dile getirdi. "Türkiye liderliği radikallerle mücadele etmiyor, onlarla işbirliği yapıyor" iddiasında bulunan Putin, "Türkiye dostumuz. Türkiye halkı dostumuz. Ancak Türkiye'deki bazı politikacılarla ilgili problemlerimiz var" dedi. "Türkiye hükümeti turistlerin güvenliğini sağlamaya çalışacaktır ama bunu yapıp yapamayacağı büyük bir soru işareti" diyen Putin, "Türkiye'de neredeyse her hafta bir terör saldırısı gerçekleşiyor. Rus turistlerin Türkiye'de güvende olacağına dair bir garanti yok" diye konuştu.

Putin, geleneksel hale gelen ve bu yıl 14.’sü düzenlenen 'Direkt Hat' programında halkla doğrudan iletişime geçerek, politikadan ekonomiye, dış politikadan özel yaşamına kadar pek çok soruyu yanıtladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Putin'in halktan gelen sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

"Özel hayatımdan bahsedersem

petrol fiyatları oynayabilir"

- Gazeteler eski eşiniz Lyudmila'nın yeniden evlendiğini yazdı. Sizin yanınızda ne zaman bir First Lady göreceğiz?

Eski eşim Lyudmila'yla ilişkim çok iyi. Hatta eskisinden çok daha iyi. Özel hayatımdan bahsetmeli miyim bilmiyorum. Zira bunu yaparsam para birimi ya da petrol fiyatlarında oynama olabilir.

"Türkiye'nin güneydoğusunda

fiilen iç savaş var"

- Türkiye ile ilişkiler...

Türkiye'nin güneydoğusunda fiilen iç savaş var. Türkiye liderliği radikallerle mücadele etmiyor, onlarla işbirliği yapıyor. Türkiye dostumuz. Türkiye halkı dostumuz. Ancak Türkiye'deki bazı politikacılarla ilgili problemlerimiz var. Türkiye hükümeti turistlerin güvenliğini sağlamaya çalışacaktır ama bunu yapıp yapamayacağı büyük bir soru işareti. Türkiye'de neredeyse her hafta bir terör saldırısı gerçekleşiyor. Rus turistlerin Türkiye'de güvende olacağına dair bir garanti yok.

- 12 yaşındaki Vera'dan soru: Erdoğan ve Poroşenko aynı anda boğuluyor olsa ilk kimi kurtarırdınız?

Birisi boğulmaya karar vermişse, onu kurtarmak imkansızdır. Ama isteyen herkese yardım eli uzatırız.

"Suriye'deki terör tehdidi bitmedi,

Rusya da Suriye'yi terk etmedi"

- Suriye'deki terörist gruplara yönelik operasyon gerçekleştiren Rus güçlerinin kısmen geri çekilmesine dair...

Suriye'deki terör tehdidi yok olmadı. Rusya da Suriye'yi terk etmedi ve bu ülkenin ordusunu güçlü bir pozisyonda bıraktı. Nitekim Suriye ordusu, stratejik önemli olan bazı kentleri geri aldı. Rusya, Suriye'yi geniş çaplı taarruzlara geçebilecek duruma getirdi. Suriye'deki krizin güçle değil siyasal süreç aracılığıyla çözüleceğini umuyorum.