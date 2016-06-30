Putin, Türkiye kararnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yolladığı özür mektubu ve iki liderin telefonla yaptığı görüşmenin ardından, Rus lider, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldıran kararnameyi imzaladı.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye özel ekonomik önlemlerin uygulanmasını içeren 28 Kasım 2015 tarihli kararnamede değişiklik yapılması talimatını veren Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarına getirilen Türkiye ziyaretine ilişkin yasağı da kaldırdı.

Öte yandan Putin, Rusya hükümetine 'Türkiye ile Rusya arasındaki charter uçuşlara getirilen yasağın kaldırılmasıyla ilgili önlemler alma', 'Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda Türkiye hükümeti ile müzakereler yapma', 'müzakerelerin sonuçlarına bağlı olarak, 28 Kasım 2015 tarihli kararnamede öngörülen özel ekonomik önlemlerin ve diğer önlemlerin süresinin ve niteliğinin değiştirilmesi için teklif sunma' ve 'mevcut kararnameye uygun olarak kendi eylemlerini gerçekleştirme' talimatı verdi.

Açıklamada, kararnamenin resmi yayın tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de bildirildi.