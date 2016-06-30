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Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye teröre karşı işbirliği önerisi

Rusya Güvenlik Konseyi başkanı, MGK Genel Sekreteri'ne mektup yazdı

30 Haziran 2016 21:45

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Milli Güvenlik Kurumu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu 'teröre karşı işbirliği' konulu bir telgraf gönderdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patrushev, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'na bir telgraf gönderdi. Telgrafta, 'Teröre karşı işbirliği yapmalıyız' dedi.

İstanbul'daki saldırıya atıfta bulunulan telgrafta, "Böyle trajik olaylar, terör tehditlerine karşı yakın ikili ve çok taraflı işbirliği yapılarak ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor" denildi.
 

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