T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: Türkiye ile ilişkilerimizin eski haline döndüğünü söyleyebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi

13 Kasım 2017 23:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede, "Türkiye ile ilişkilerimizin eski haline döndüğünü söyleyebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin geliştiğine vurgu yaparak, "Aramızdaki siyasi, askeri ekonomik ve ticari bütün ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor. Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi.

"Türkiye ile ilişkilerimizin eski haline döndüğünü söyleyebiliriz"

Putin ise, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz. Ticaret hacmimiz, geçen yıl yaşanan düşüşten sonra bu yılın ilk 8 ayında yüzde 30’dan fazla arttı. Türkiye ve Rusya, Suriye krizi dahil olmak üzere tüm konular üzerinde birlikte çalışıyor" diye konuştu.

ETİKETLER

PutinErdoğanrusyatürkiyeilişkiekonomisoçi

İlgili Haberler

Erdoğan: Suriye'de siyasi bir çözüm olmasında mutabıkız

Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Rusya ve ABD'nin açıklamasına "Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Dünya ahmak değil" diye tepki göstermişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24