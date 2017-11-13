Erdoğan: Suriye'de siyasi bir çözüm olmasında mutabıkız

Rusya ve ABD liderlerinden gelen "Suriye'de askeri çözüm söz konusu değil" açıklamalarına yönelik "Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Dünya ahmak değil" çıkışıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Suriye konusunda "siyasi çözüm" mesajı verdi. Erdoğan, Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Suriye'de siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan’dan Rusya ve ABD’ye Suriye tepkisi: O zaman çeksinler askerlerini

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Türkiye saati ile 17.20'de başlayan ikili zirve yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. İkili zirvenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, Türkiye'nin Rus savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesinin ardından tarım ürünlerine getirilen kısıtlamaların tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, siyasi ilişkilere paralel olarak ekonomik ilişkilerin geliştiğine vurgu yaptı. İkili ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaştığını kaydeden Erdoğan, Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin ele alındığını kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Bu yıl içinde Rusya Federasyonu'nu 3. kez ziyaret ettik. Yıl içindeki 6. görüşmemizi gerçekleştirdik. İlişkilerimizin derinleşmesi konusunda Putin ile mutabık kaldık."

Putin'le bu yıl altıncı görüşmemizi gerçekleştirdik. İlişkilerimizin derinleştirilmesinde mutabık kaldık.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.

Ekonomik ilişkilerimiz de yükseliş seyrine girdi.Evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize (Rusya ile ticaret hacmi) ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor.

Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali konusundaki işbirliğimiz devam ediyor.

Bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız.

Putin: Türkiye'den mahsul ithalatımız tekrar başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ortak açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu toplantıyı ikili ilişkilerimizin bugünkü durumunu ele almak açısından önemli görüyorduk. İkili ilişkilerimizde, kriz öncesi seviyelere tekrar ulaşıldı."

"İnanıyoruz ki geçen yıl meydana gelen düşüşü, bu yılın sonuna kadar telefi edebiliriz."

"Sayın Erdoğan ile varmış olduğumuz anlaşma gereği, Türkiye'den mahsul ithalatımız tekrar başladı. Kalan sınırlandırmaların kaldırılmasına dair konuları bugün ele aldık."

"Burada her şeyden önce Türk Akımı Projesi'nden bahsetmek gerek. Bu projeyle ilgili kısa zamanda sunum çalışmalarına başlanacak."

"İran ziyareti hakkında Sayın Erdoğan'a bilgi verdim. "

"Suriye'de şiddet önemli şekilde azaldı. BM himayesinde, diyalog oluşması için elverişli şartlar ortaya çıkmakta."

"Görüşmelerimiz, seri şekilde bürokrasiden uzak samimi olarak devam etmektedir."

Erdoğan’dan Putin’e: Dayanışmamız geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor

İki lider görüşme öncesi kısa birer açıklama yaptı. Cumhurbaşbanı Erdoğan açıklamasında, "Aramızdaki siyasi, ekonomik, ticari bütün iilşkiler her geçen gün aratarak devam ediyor" ifadelerini kullanırken Putin, "Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tam kapasite ile canlandığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan, "Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişimiz, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

"İlişkilerin tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, şunları söyledi:

"Ticaret hacmimiz, geçen yıl yaşanan düşüşten sonra bu yılın ilk 8 ayında yüzde 30'dan fazla arttı. Türkiye ve Rusya, Suriye krizi dahil olmak üzere tüm konular üzerinde birlikte çalışıyor."

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

PYD'nin katılacağı toplantı ertelenmişti

Moskova yönetimi Soçi'de yapılacak, Suriye toplantısına PYD'yi de davet etmiş, Ankara'nın tepki göstermesi üzerine o toplantı ertelenmişti. Görüşmede bu konunun da ele alınması bekleniyor.



Kritik ziyaret öncesi yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkili ilişkiler başta olmak üzere, Suriye ve bölgesel konular ele alınacak" dedi.



Kalın, Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İkinci durak Kuveyt ardından Katar





Erdoğan, Rusya'nın ardından, körfez krizinde arabulucuk yapan Kuveyt’i ziyaret ederek, Kuveyt Emiri el-Sabah ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı'nın 3. ve son durağı ise Katar olacak. Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite üçüncü toplantısına katılacak. Ziyarette körfez krizi de gündemde olacak.



Kalın, "Türkiye, bu gerginliğin bir an önce barışçıl yollardan çözüme kavuşturulmasını arzu etmektedir" açıklamasında bulundu.