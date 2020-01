Erdoğan: Suriye'de ABD-Rusya anlaşması aldatma yöntemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ile ABD'nin Suriye konusundaki anlaşmalarının "aldatma" olduğunu belirterek, "Suriye'de ABD-Rusya anlaşması aldatma yöntemi. Dünyayı kandırmayalım" dedi. Erdoğan, Rusya ve ABD'nin Suriye'deki üsleri boşaltması gerektiği görüşünü dile getirerek, "Madem askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlık için yeniden aday gösterilmesine ilişkin, "Ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum bana düşen hayırlı olsun demektir oy kullanma yetkim yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan, S-400'ler konusunda anlaşmanın tamamlandığını belirterek, "S-400'ler konusunda anlaşma tamam, teknik konular görüşecelek" şeklinde konuştu.

Rusya ziyareti öncesin Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün gece Kuzey Irak'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

''50 TIR'LIK YARDIM KONVOYU, HABUR'DAN IRAK'A GİRİŞ YAPMIŞ BULUNUYOR''

Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz şu an arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyorlar ve bunun yanında da AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda 50 TIR'lık yardım konvoyu, Habur'dan Irak'a şu an giriş yapmış bulunuyor.

Ayrıca ilaç, battaniye, çadır gibi acil ihtiyaçlar noktasında gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye zaten bu tür zor durumlarda, zor zamanlarda, her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yerini almıştır. Tüm kurumlarımıza, gereken yardımların süratle ivedilikle ulaştırılması, ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması hususunda da gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz ve duamız can kayıplarının sayısının daha da artmaması istikametindedir.

Şu anda İsmail Bey gerek siyasetteki deneyimi tecrübesi ile gerçekten değerli bir milletvekili arkadaşımız dostumuz. Burada Meclis Başkanlığı'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir bu adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum bana düşen hayırlı olsun demektir oy kullanma yetkim yok.

Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar şeklinde belirlemiştik ve bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bu hedefin önündeki engellerin büyük bir oranda kaldırıldığını burada söyleyebilirim. Geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaları da inşallah kısa zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlanması süreci devam ediyor. Bu süreç bizim Katar'ın ve genel olarak Körfez bölgesine verdiğimiz önemin de bir nişanesidir. Körfez'deki tüm ülkeler bizim kardeşimiz, kadim dostumuzdur. Suudi Arabistan'ın da Katar'ın da Kuveyt'in, Bahreyn'in, Umman'ın da istikrar ve huzuru bizim için birinci derece önemlidir. Maalesef bir süredir bölgede kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor. Bunun da kimler tarafından tedavüle konulduğunu biz çok iyi biliyoruz. Aslında dünya da çok iyi biliyor. Bölgemizdeki liderlerin basiretle, ferasetle, aklı selimle hareket ederek bu oyunu bozması şarttır.

Suriye'deki gelişmeler



Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib'tir. Fırat'ın doğusuna gitmesi gerekenler gitmedi. İdlib'de zaman zaman siviller tacize uğruyor. Rusya ile İdlib'te ortak çalışmamız söz konusu. Bunu sürdürüyoruz sürdürmekte de kararlılık var. İdlib'le birlikte Afrin bunlar da bizim sınırlara komşu olan iller. Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizini gözardı edemeyiz. Ona yönelik gerekli adımları atmakta kararlıyız. Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle de yaptık. Onların da yaklaşımları bizim planımızı çok da değişik şekilde uygulamaya sokmamıza fırsat veriyor.

Suriye'de, Rusya-ABD anlaşması

Ben bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniliyor. Öbür tarafta merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var. Çeksinler askerlerini, siyasi yönteme başvurulsun. Bir an önce hep birlikte orada seçime gitmenin yolları aransın. 7-8 yıl içinde bu yönteme başvuruldu mu? Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 7 yıllık Suriye, 15 yılı biraz aştı, Irak olayı.

A'dan z'ye biliyoruz olanı. Biz Irak'a ABD'nin girmesini istememiştik. Girdiler. Irak'ta durmayacağız dediler, boşalttılar mı? Boşaltmadılar. Dünya ahmak değil. Bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde 5 hava üssü var. Bir de Rakka'ya hazırlıyorlar. 8 tane de ayrıca üssü var. 13. Rusya'nın 5 tane var. Bunlar ortada. Bu gerçekleri nereye koyacağız? Sadece Amerika'nın Suriye'ye zırhlı taşıyıcı olarak getirdiği silahlar var. Bütün gerçekler ortadayken Vietnam'dan da böyle bir ses geliyor. Anlatıldığı gibi değil.

Üç ülke ile ortak görüşülecek olmaz ama Kuveyt ve Katar ile ortak konu olabilir. O da Körfez'deki krizdir.

Dağlık Karabağ konusunu sayın Putin ile görüşme düşüncem var.